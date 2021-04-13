تفاصيل الضربات الجوية التي استهدفت كهوفاً لداعش في جبال حمرين

2021/04/13 | 13:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تنفيذ الطيران العراقي أربع ضربات جوية استهدفت عناصر داعش في جبال حمرين.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، إنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الارهاب، نفذت طائرات F_16 العراقية اربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوفاً في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

واضافت، أن "هذه الضربات ادت إلى تدمير تلك الكهوف وقتل من فيها من عناصر إرهابية".

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