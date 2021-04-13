محافظ أربيل: لم نفرض حظرا شاملا مراعاة للأوضاع المعيشية للمواطنين

2021/04/13 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ اربيل أوميد خوشناو عن الأسباب التي دعت المحافظة الى عدم فرض حظر شامل للتجوال.

وقال خوشناو ان مراعاة للأوضاع المعيشية للمواطنين وأصحاب المهن، كانت سببا للاكتفاء باللجوء الى تشديد الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا دون اعلان حظر شامل، داعيا الى المزيد من التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية اثناء شهر رمضان الذي يشهد تواصلا اجتماعيا أكبر، وتغييرا على أوضاع السوق والعمل وقطاعات أخرى.

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