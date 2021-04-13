نجاد يتوقع انهيارا للنظام في حال وفاة المرشد علي خامنئي

2021/04/13 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد، انه يتوقع انهيار النظام في بلاده بمجرد وفاة المرشد علي خامنئي.

ونقل موقع عصر ايران عن عبد الرضا داوري المستشار السابق لنجاد قوله ان الأخير يتابع بشكل مستمر الانباء عن الوضع الصحي لخامنئي، لأنه يتوقع ان تؤدي وفاته الى تظاهرات وتوترات واسعة في إيران، مضيفا ان الرئيس السابق يأمل ان يتمكن في حال حدوث ذلك من ان يصبح قائدا للتغير السياسي في بلاده.

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