2021/04/13 | 13:43 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 13 أبريل 2021 | 01:41 مساءً

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القوات الأمريكية تنقل عشرات الدواعش من الحسكة الى الحدود العراقية

أفادت وكالة “سانا” بأن القوات الأمريكية نقلت العشرات من عناصر تنظيم “ داعش” الاجراكي من السجون التي تسيطر عليها قوات “قسد” في محافظة الحسكة، إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي المحاذية للحدود العراقية.

ونقلت “سانا” عن مصادر أهلية قولها، إن “طائرتين مروحيتين مخصصتين لنقل الأفراد لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقهما مروحية نوع أباتشي، نقلت 60 إرهابيا من تنظيم داعش إلى حقل العمر النفطي من سجون مدينة الحسكة بالتنسيق مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”.

وأوضحت المصادر، أن “نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي لدمجهم فيما يسمى جيش العشائر، الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي، أحمد الخبيل، الملقب بأبو خولة”.

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