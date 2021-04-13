بالصور.. انطلاق موسم حصاد الحنطة بالعراق.. وبدء التسويق 15 أبريل

2021/04/13 | 13:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية انطلاق عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في عدد من المحافظات.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عمليات الحصاد انطلقت في عدد من المحافظات ومنها البصرة وذي قار والديوانية ومحافظة ميسان، حيث تم توفير وتهيئة …

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