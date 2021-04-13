العراق يفتح حدودة مع دول الجوار وفق ضوابط وشروط

2021/04/13 | 13:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استأنف العراق، الثلاثاء، الترانزيت في 6 منافذ حدودية وفق اجراءات وضوابط معينة.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 نيسان 2021)، أنه "عقد في وزارة النقل، اليوم، اجتماعا برئاسة معالي وزير النقل، وبحضور السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، وممثلي الدوائر ذات العلاقه حيث جرى خلال الاجتماع حسم موضوع الترانزيت ووضع الضوابط اللازمة له".

واضاف البيان، انه "تم استئنافه اعتبارا من يوم غد الأربعاء من منافذ (زرباطية والقائم وطريبيل والمنذرية وسفوان وعرعر) وهي ستة منافذ حدودية مع خمسة دول، من اجل نقل البضائع (ترانزيت)عبر العراق لدول الجوار".

واكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ان "هذا الامر يعد من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق المهم".

N.A

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