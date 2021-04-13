أمريكا تنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا

2021/04/13 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وقال أوستن للصحافيين بعد محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور: “قدّمت إيجازاً للوزيرة عن نيتنا نشر نحو 500 أمريكي إضافي بشكل دائم بفيسبادن في موعد أقربه خريف العام الجاري”.

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