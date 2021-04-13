اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 114 الف حالة اصابة بكورونا

2021/04/13 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 133428 حالة اصابة، 45295 في اربيل و38939 في السليمانية، و45988 في دهوك و3206 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 114439 حالة، 392824 في اربيل و32019 في السليمانية و40155 في دهوك و2983 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3799 حالة، 1046 منها في اربيل و1782 في السليمانية و827 في دهوك، و144 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 15190 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 4967 في اربيل و5138 في السليمانية و5006 في دهوك و79 في حلبجة.

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