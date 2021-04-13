خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع سعر 100 دولار الى 155 الف دينار

2021/04/13 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف العملات وخاصة الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر صرف 100 دولار امريكي الى 148 الف و350 دينار.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد حيدر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: هناك العديد من الاسباب التي ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ابرزها عدم استقرار اسواق العملات بالاضافة الى التاثيرات السياسية على اسعار العملات واقتصاد العراق.

واضاف: كما هناك تاثيرات اخرى منها آلية طرح العملات في الاسواق والتصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين والنواب وحلول شهر رمضان المبارك وزيادة طلب المواطنين على شراء المواد الغذئية، كما ان خروج كمية كبيرة من الدولار الى الخارج لاستيراد المواد الغذائية من الاسباب المهمة لارتفاع سعر الدولار.

واشار الخبير الاقتصادي الى اعتقادته بان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيرتفع اكثر من هذا السعر، متوقعا ان يصل سعر صرف 100 دولار الى 155 الف دينار عراقي.

PUKmedia خاص

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