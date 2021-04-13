العراق يرفع سعر خامي البصرة الخفيف والمتوسط لآسيا في ايار

2021/04/13 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت وثيقة تسعير، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات أيار 2021 إلى آسيا.

وأوضحت الوثيقة وفقاً لما نقلته "رويترز"، أنه تم رفع سعر البيع ليصبح بعلاوة 1.40 دولار للبرميل إلى خامي عمان/دبي، بزيادة 0.10 دولار عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات أيار عند 0.60 دولار فوق خامي عمان/دبي، بارتفاع 0.50 دولار عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات أيار بخصم 0.90 دولار عن خامي عمان/دبي مما يشكل ارتفاعاً 0.50 دولار عن الشهر السابق.

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