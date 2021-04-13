أخطاء شائعة في رمضان… بعضها يدمر الصحة

2021/04/13 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المهم تناول الطعام بشكل متوازن في

رمضان والتركيز على الأطعمة التي

يحتاجها الجسم دون إفراط.

وأحصى موقع “ويب طب” 9 أخطاء شائعة، 4

منها خلال السحور، و5 خلال تناول وجبهة

الإفطار والفترة التي تليها.

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