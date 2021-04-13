إخماد حريق داخل محكمة الكرخ وسط بغداد

2021/04/13 | 13:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع داخل محكمة الكرخ وسط العاصمة بغداد.

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