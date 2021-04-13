2021/04/13 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات مع شركة روسية لتوريد مليوني جرعة من لقاح كورونا.وقال التميمي في تصريح خاص “للمركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة أجرت مؤخرا مفاوضات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يكشف عن مفاوضات مع شركة روسية لتوريد مليوني جرعة لقاح المركز الخبري الوطني.

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