الكاظمي: نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي وهناك حملات لمنع التلاعب بالأسعار

2021/04/13 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن حملات لمنع التلاعب باسعار السلع، فيما اشار الى ان الحكومة نجحت في زيادة احتياطي البنك المركزي.وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء وحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نهنىء الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر الخير والمحبة والتسامح"، مبينا ان "متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات".واضاف "جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي"، مشيرا الى ان "لدى الحكومة مساحات نجحت فيها ومساحات اخرى تحتاج الى متابعة وعمل متزايد".وجدد الكاظمي التوجيه لـ"وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها"، لافتا الى ان "زيادة اسعار السلع اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالاسعار".واكد ان "الحكومة نجحت في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها".

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