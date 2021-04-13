تعديلات على إجراءات منح السوريين تاشيرة كردستان العراق

2021/04/13 | 14:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول الخارجية في برلمان منطقة “كردستان العراق” “ريبوار بابكه يي” عن تحضيرات للإعلان عن إجراءات جديدة بخصوص تاشيرة دخول السوريين إلى المنطقة على ...

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