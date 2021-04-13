شريعتمداري: وثيقة التعاون مع العراق خارطة طريق لتطوير النشاطات الاقتصادية

2021/04/13 | 14:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي محمد شريعتمداري، في معرض الاشارة الى وثيقة التعاون الخمسية التي وقعها مع نظيره العراقي : ان هذه الوثيقة، تش...

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