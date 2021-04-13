الفتح يعلق على تصريح العاني: سيتخذ المجلس الاجراءات القانونية بحقه

2021/04/13 | 14:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، ان ماتحدث به النائب ظافر العاني، لايمثل رأي مجلس النواب وسيتخذ جميع الاجراءات القانونية بحقه، موضحا انه من السهل عليه أن يكذب أمامكم ويزور الحوادث ويختلق الروايات الكاذبة لكنه لن يستطيع لي عنق الحقائق التي جرت منذ عام 2014 حتى انتصار العراقيين بدحر داعش عام 2017.وقال الفتح في بيان انه ” من غير المستغرب من نائب كان بوقاً يمجد ويصفق لقائد الحروب على جيرانه وأبناء جلدته ويتطاول على الشعوب العربية وقادتها بشتى أنواع كلمات السخرية والاستهزاء في عهد حكومة البعث الصدامي ، حكومة القمع والاستبداد والمقابر الجماعية ، أن يكذب ويزوّر الحقائق ويتلاعب […]

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