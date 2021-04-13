الكاظمي: جئنا لخدمة المواطن وليس لهدف سياسي وعلى التجارة بذل قصارى جهدها

2021/04/13 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن حملات لمنع التلاعب بأسعار السلع، فيما أكد أن رفع اسعار السلع مرتبط بجشع بعض التجار.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء: “نهنىء الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر الخير والمحبة والتسامح”.وأضاف، أن “متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولوياتنا وعلى جميع […]

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