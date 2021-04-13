2021/04/13 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بايدن في بيان بمناسبة رمضان: فخور بإنهاء حظر سفر المسلمين

بايدن: لا ينبغي أن يعيش أحد في أميركا بظل الخوف من التعبير عن إيمانه

يتبع....

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