2021/04/13 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء (13 نيسان 2021)، تعليق اتخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا، بعد تسجيل حالات تجلط دموي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "الولايات المتحدة أوقفت توزيع لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا بسبب صلات بينه وبين مشكلات تجلط بالدم".

وأضافت، أن " تلك الأنباء تعد ضربة لجهود التطعيم ضد الفيروس، والتي جعلت لقاح جونسون آند جونسون واحد من اللقاحات التي تستخدم في إيصال التطعيمات لجميع المواطنين الأمريكيين".

وفي وقت سابق كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اشترت مليون جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعلق استخدام لقاح مضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعلق استخدام لقاح مضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).