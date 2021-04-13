الكاظمي يدعـو الوزراء الى بذل المزيد من الجهود لتوفير احتياجات المواطنين

2021/04/13 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، جميع الوزراء الى بذل المزيد من الجهود لتوفير احتياجات المواطنين ومتابعة قضاياهم ، مشيرا الى ان تخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولوياتنا ./انتهى5

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