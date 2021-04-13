2021/04/13 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كشف مسؤول حكومي في ديالى عن أحياء مركز قيادة العمليات الارهابية لتنظيم داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .وقال وصفي التميمي مدير ناحية قره تبه لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان داعش بدأ بادارة العمليات الارهابية من مركز القيادة / معسكر عائشة / القريبة من حدود ديالى - صلاح الدين .لافتا الى ان "العمليات الامنية النوعية والاستباقية مكشوفة لعناصر التنظيم ما يتيح لهم الفرار الى المناطق والقرى النائية البعيدة تاركين خلفهم مضافات وأوكار فارغة من عناصر التنظيم، باستثناء بعض الآليات والمعدات الحربية .مؤكدا ان عناصر التنظيم يعتمدون حرب (المضافات الفارغة)".من جهته قال زحام الجبوري آمر لواء نداء ديالى للحشد الشعبي إن الأجزاء الساخنة الممتدة من تلال حمرين بين ديالى وصلاح الدين بحاجة لعمليات شاملة وتواجد أمني لمنع عناصر داعش من اعادة التمركز وتنظيم صفوفهم من جديد.مبينا أن "العمليات الامنية والاستباقية حجمت من مساع تنظيم داعش للعودة إلى حواضنه وتهديد المناطق والقطعات الأمنية".وكان مصدر امني في ديالى كشف عن قيام عناصر تنظيم داعش باحياء "معسكر عائشة" او ما يسمى بـ"معسكر الموت" بعد ضبط اسلحة وعبوات ومواد حربية ولوجستية، ما يؤكد مساعي التنظيم لشن هجمات مباغتة ونوعية في المناطق الساخنة في حوض حمرين ونقاط المرابطة في الوحدات الادارية والقرى المحيطة بها./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول حكومي في ديالى :داعش يدير العمليات الارهابية من مركز القيادة / معسكر عائشة /) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول حكومي في ديالى :داعش يدير العمليات الارهابية من مركز القيادة / معسكر عائشة /) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).