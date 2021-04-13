أوستن: واشنطن الولايات تقرر نشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا

2021/04/13 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء، أن بلاده ستنشر خمس مئة عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وقال أوستن في تصريحات صحفية، بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية “أنغريت كرامب-كارينباور”، قال إنه قدم إيجازا للوزيرة بشأن نية واشنطن نشر نحو خمس مئة عنصر أميركي إضافي بشكل دائم في منطقة “فيسبادن” في موعد أقربه خريف العام الجاري.

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