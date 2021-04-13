العثور على جثة امرأة من الناصرية قرب الجسر الهولندي

2021/04/13 | 14:48 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بان القوات الامنية عثرت على جثة أمرأة وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدرفي تصريح لـ NRT عربية (13 نيسان 2021) ان "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها قرب الجسر الهولندي وسط مدينة الناصرية،" لافتا إلى أن" المرأة اختفت منذ 10 ايام".

وأضاف المصدر أن "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث".

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