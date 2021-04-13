الكاظمي يتحدث عن البنك المركزي والدولار بعد الإجراءات الاصلاحية

2021/04/13 | 14:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، سبب غلاء أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية منها إلى "جشع" بعض التجار، مبينا عن نجاح البنك المركزي العراقي في زيادة احتياطي البلاد من العملة الصعبة الدولار.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم (13 نيسان 2021)، "ان سبب غلاء أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية منها يعود إلى "جشع" بعض التجار،"، مبينا "عن نجاح البنك المركزي العراقي في زيادة احتياطي البلاد من العملة الصعبة الدولار".

واضاف "اوصى بمتابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية"، داعيا "جميع الوزراء ببذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات."

واوضح الكاظمي "جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، لدينا مساحات، نجحنا فيها ومساحات اخرى تحتاج الى متابعة وعمل متزايد."

واشار "نجدد توجيهاتنا لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها "، عازيا "زيادة اسعار السلع اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالاسعار."

واردف الكاظمي قائلا "نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها".

واختتم قائلا ان "وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لاخذ اللقاح ".

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