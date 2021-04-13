2021/04/13 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اسعار صرف الدولار امام الدينار مستمرة وتصل مستويات غير مسبوقة:

بغداد – بورصة الكفاح

148,300

في الصيرفات( تقريبي )

شراء 147,750

بيع 148,750

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار في العراق مستمرة بالارتفاع وتقترب من الـ149 ألفًا للـ100 دولار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الدولار في العراق مستمرة بالارتفاع وتقترب من الـ149 ألفًا للـ100 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).