رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز أمن واستقرار كركوك

2021/04/13 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية السيد حسن توران، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والمسائل التي تواجه أهلها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز أمن واستقرار المدينة ومكوناتها المتعايشة.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز وحماية التعايش بين مكونات المدينة، ومعالجة المسائل العالقة في المدينة وفقا للدستور، ودعم الحوار بين سكانها، وعدم ادخار أي جهد لتحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بعيداً عن الإقصاء والتهميش والتمييز، وأن تكون الحلول مستندة إلى إرادة أهلها.

وأكد السيد الرئيس على وجوب إنهاء الإشكالات العالقة وتخفيف معاناة الكركوكيين، لافتاً إلى أن كركوك مدينة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وينبغي ان تنعكس هذه المميزات على أهلها، مشدداً على ضرورة تعزيز أمنها وسلامة أهلها، وقطع الطريق أمام الإرهابيين وكل من يريد تهديد استقرارها.

وهنأ رئيس الجمهورية، السيد حسن توران بمناسبة انتخابه رئيساً للجبهة التركمانية العراقية، متمنيا له النجاح في مهامه، فيما عبر السيد حسن توران عن شكره وتقديره للسيد الرئيس، ودعمه لإرساء التعايش في كركوك.

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