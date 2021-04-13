الكاظمي يكشف عن حملات لمنع التلاعب بأسعار السلع: رفعها مرتبط بجشع التجار

2021/04/13 | 15:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن حملات لمنع التلاعب بأسعار السلع، فيما أكد أن رفع اسعار السلع مرتبط بجشع بعض التجار.

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