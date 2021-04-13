رد فعل النمل الذي يتعرض لعزلة اجتماعية هو نفسه لدى البشر والثدييات

2021/04/13 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت دراسة جديدة أن النمل الذي يتعرض لعزلة اجتماعية، يتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل بها البشر والثدييات الأخرى، بحسب ما ذكره موقع "ساينس ديلي" الالكتروني.وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحث إسرائيلي- ألماني في جامعة "يوهانس جوتنبرغ" بمدينة ماينز الألمانية، وجود تغييرات في السلوك الاجتماعي والصحي لدى النمل الذي تم عزله عن باقي مجموعته.أقل تنظيماًوقد تفاجأ فريق البحث بشكل خاص لدى اكتشاف حقيقة أن الجينات الخاصة بالمناعة والتوتر في أدمغة النمل المعزول، كانت "أقل تنظيماً".تقليل كفاءة الجهاز المناعيومن جانبها قالت سوزان فويتسيك، كبيرة باحثي الدراسة والاستاذة في جامعة "يوهانس جوتنبرغ"، إن "ذلك يجعل جهاز المناعة أقل كفاءة، وهي ظاهرة واضحة أيضاً في العزل الاجتماعي لدى البشر، وخصوصا في الوقت الحالي أثناء أزمة تفشي مرض كورونا".

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