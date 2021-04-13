محافظ الديوانية: جهات تعترض سائقي الشاحنات وتفرض الإتاوات عليهم

2021/04/13 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، تقديم شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ضد جهات تفرض اتاوات على سائقي الشاحانات. وقال الشعلان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "تقدين بشكوى رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن قيام جهات باعتراض سائقي الشاحنات القادمين من اقليم كردستان والمارين بمنافذ محافظة ديالى، وتعرضهم إلى مضايقات وفرض اتاوات".وأوضح ان "كل سائقي الشاحنات القادمين من اقليم كردستان باتجاه محافظات الوسط والجنوب والمارين بكالار ومنافذ محافظة ديالى خانقين والخالص يتعرضون لمضايقات وفرض إتاوات او منع عبورهم".وتابع "يفرض على السائق ومن قبل جهات لا نعرفها أن يدفع مبالغ مالية تصل لـ400 دولار، لذلك وبشكل رسمي قدمنا شكوى لمكتب الكاظمي، لمعالجة هذا الامر، الذي يخالف القانون ويضر باقتصاد المحافظات الوسطى والجنوبية".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب فرات التميمي، أن الاتاوات على الطرق في محافظة ديالى محمية من قبل جهات سياسية شكلت ’’امبراطوريات مالية’’.وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العصابات ما زالت تمارس الابتزاز وفرض الاتاوات على التجار على الطرق الحدودية، وأخرى مع كردستان، إضافة إلى مداخل المحافظة ومناطق أخرى، وتسمح بدخول البضائع الفاسدة"، مبيّناً أن "تلك العصابات محمية من قبل بعض الجهات السياسية".وأضاف، أن "العصابات المتنفذة تمارس كل أشكال الابتزاز بحق البضائع الواردة لديالى أو بغداد أو بقية المحافظات"، مشيراً إلى أنها "أسست إمبراطوريات مالية كبيرة ومعروفة في المحافظة".ودعا النائب، "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإيعاز للجنة مكافحة الفساد التي شكلت برئاسة الفريق احمد ابو رغيف الى تدقيق وتنفيذ عمليات ضد نوعية وبيان حجم الاموال الطائلة التي لديها من عقارات وشركات، إضافة إلى السيطرة على أراضٍ زراعية كبيرة".

وأوضح، أن "تلك العصابات لو تم تدقيق وضع أفرادها قبل عام 2014 وما بعده، سنجد حجم الثراء الكبير الذي حصلوا عليه في سنوات معدودة".وأشار إلى أن "ترك الاتاوات في طرق ديالى دون حلول جذرية يعزز الإحباط لدى المواطنين، ويفقدهم الثقة بالحكومة ويخلق حالة من اليأس، لعدم ضبط تلك العصابات التي تقوم بأخذ الأموال بطرق غير مشروعة، من خلال الابتزاز والسيطرة على أملاك تابعة للدولة".

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