محكمة جنح قضاء المحاويل تحكم بالحبس أربعة أشهر على متهمين بالهجوم على منزل أحد الناشطين

2021/04/13 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/حكمت محكمة جنح قضاء المحاويل في بابل اليوم الثلاثاء بالحبس مدة أربعة أشهر على أربعة أشخاص قاموا قبل أشهر بالهجوم بالأسلحة الخفيفة على منزل الناشط عبد الحمزة منعم الخفاجي في المنطقة نفسها.وقال مصدر في المحكمة" أن محكمة جنح قضاء المحاويل حكمت اليوم الثلاثاء بالحبس البسيط مدة أربعة أشهر على أربعة أشخاص هاجموا في وقت سابق منزل الناشط عبد الحمزة منعم الخفاجي بالأسلحة الخفيفة مما أدى إلى إصابة أحد أفراد أسرته وإلحاق اضرار مادية بالمنزل.واضاف أن المحكمة أصدرت قرارها في ضوء الأدلة الجنائية والشهود وان للمحكومين الحق بالتمييز"./انتهى

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