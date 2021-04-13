2021/04/13 | 15:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس نادي خبات الرياضي في أربيل، نريمان قهار، الثلاثاء، أن أحد عناصر داعش المعتقلين ضمن الشبكة “الإرهابية” التي اعلن عن احباط مخطط لهم لشن هجمات في مدينة أربيل، كان أحد لاعبي الفريق.وذكر قهار في تصريح لوكالة كردية، ان “فراس حسن حمودي حسين، والذي القي القبض عليه ضمن مجموعة إرهابية، كان أحد لاعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي كرة قدم في كردستان يكتشف انضمام أحد لاعبيه لداعش) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي كرة قدم في كردستان يكتشف انضمام أحد لاعبيه لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).