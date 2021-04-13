رئيس الوزراء العراقي: توجيهات بتكثيف الحملات لمنع التلاعب بالأسعار

2021/04/13 | 15:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار، مؤكدا وجود حملات لمنع هذا التلاعب …

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