2021/04/13 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 176 موظفا سعوديا، وأجنبيا بتهم الفساد.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال971 جولة رقابية في الشهر الماضي، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية.

وأضافت أنها قررت إيقاف 176 سعودياً ومقيماً، بينهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم في “الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية… إيقاف 176 موظفا سعوديا وأجنبيا بتهم الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية… إيقاف 176 موظفا سعوديا وأجنبيا بتهم الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).