2021/04/13 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، لجنة تطوير مداخل العاصمة بغداد بعقد اجتماع تشاوري لتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، للمضي بتنفيذ مشروع تطوير مداخل العاصمة.

وأكد الأمين العام، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، بحسب بيان لأمانة مجلس الوزراء على “أهمية استثمار المخططات السابقة للجهات القطاعية، بينها التصاميم التي قدمتها محافظة بغداد التي سبق أن تمت المصادقة عليها في العام 2012، وإمكانية تطويرها بما يتوافق مع التصاميم الجديدة، فضلاً عن معالجة الجوانب القانونية المرتبطة بمختلف الملفات للبدء بأعمال التطوير”.

واضاف البيان أن “اللجنة استعرضت موقف تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماع السابق أبرزها المتعلق بصيانة ونصب وإيصال التيار الكهربائي لمدخل (بغداد -كوت)، وإجراء الكشف الموقعي على الطريق الواقع في حي الخضراء، وإزالة الشبكة الكهربائية الواقعة فيه، مع استعراض موضوع الطريق الحلقي الرابع ومعوقات إنجازه، والتأكيد على التزام وزارة النقل بالتوجيهات الخاصة بإيقاف التعاقد على ساحات التبادل التجاري في مداخل بغداد لحين إكمال اللجنة الرئيسة المذكورة أعمالها”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق في العام 2019 على تطوير مداخل العاصمة بغداد، كما قرر في آذار الماضي تأليف لجنة بهذا الشأن، وذلك لأهمية إظهار الوجه الحضاري للعاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه باستثمار التصاميم السابقة الخاصة بتطوير مداخل العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه باستثمار التصاميم السابقة الخاصة بتطوير مداخل العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).