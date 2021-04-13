اعتقال عنصرين بداعش في ريف قامشلو ودير الزور

2021/04/13 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، ااعتقال عنصرين من خلايا داعش الارهابي بريف قامشلو وديرالزور.

وقال المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان، ان وحداتهم الخاصة قامت بعمليتين امنيتين في منطقتي تل براك بريف قامشلو الجنوبي، وذيبان بريف دير الزور الشرقي، وألقت القبض على عضوين من خلايا داعش ومصادرة المعدات التي كانت بحوزتهم.

وأكد المركز، أن العمليتين نفذتا بدعم جوي من التحالف الدولي، ضمن الجهود المستمرة لوقف نشاط خلايا داعش ومكافحة الإرهاب في شمال وشرق سوريا.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا منذ يومين القبض على متزعم في خلايا داعش في مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

PUKmedia المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

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