2021/04/13 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تجاوزت عملة بتكوين الرقمية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة وستين ألف دولار، مسجلة أعلى ارتفاع بتأريخها.وقد تأرجحت العملة الرقمية هذه في الأيام الماضية فوق مستويات 60 ألف دولار لتقترب مع مستويات قياسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتكوين تتجاوز حاجز 63 ألف دولار المركز الخبري الوطني.

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