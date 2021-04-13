الإعلام الأمني: القبض على 85 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة

2021/04/13 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت القوات الأمنية القبض على خمسة وثمانين مطلوباً في محافظة البصرة.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان، إن قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة، نفذت واجبات لمصادرة الاسلحة غير المرخصة، والقبض على المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة..



مبينة ان العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية.

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