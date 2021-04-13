الأمم المتحدة تحذّر من “نزاع شامل” في بورما أشبه بالحرب السورية

2021/04/13 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

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حذّرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت في بورما

وقالت المسؤولة الأممية إن بورما تتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع النطاق أشبه بالحرب السورية.

وأعربت باشليه في بيان، عن خشيتها من أن الوضع في بورما يتّجه إلى نزاع شامل، مطالبة المجتمع الدولي بأن لا تسمح بتكرار أخطاء الماضي الدامية في سوريا وغيرها.

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