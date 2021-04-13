2021/04/13 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موقف العراق الوبائي: تسجيل 8179 إصابة جديدة بكورونا مقابل 39 حالة وفاة- عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف العراق الوبائي: تسجيل 8179 إصابة جديدة بكورونا مقابل 39 حالة وفاة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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