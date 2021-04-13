الفرقة المدرعة التاسعة تدك أوكار الإرهاب ومخلفاته ضمن سلسلة جبال حمرين

2021/04/13 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تمكنت الفرقة المدرعة التاسعة من تطهير سلسلة جبال حمرين الواقعة غرب بحيرة حمرين.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه " تمكنت الفرقة المدرعة التاسعة من تطهير سلسلة جبال حمرين الواقعة غرب بحيرة حمرين وضمن محورها الخاص خلال العملية الامنية التي انطلقت قبل يومين بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة وتواجد ميداني من قبل رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية ضمن قاطع عمليات ديالى، كما حققت خلالها قيادة الفرقة المدرعة التاسعة الأهداف المخطط لها حيث دمرت جميع المضافات التابعة لعصابات داعش الإرهابية ورفع وتدمير العبوات الناسفة"./انتهى ح

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