طفرة في سعر صرف الدولار بالعراق بعد دعوة البنك الدولي

2021/04/13 | 16:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت البورصة العراقية، الثلاثاء، طفرة بسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

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وبحسب رصد "ناس" (13 نيسان 2021)، فأن سعر الدولار في البورصة العراقية سجل هذا اليوم، 149,250 امام الدولار.

و حدّد البنك المركزي، الثلاثاء، سبل تحسين مفردات البطاقة التموينية، فيما أشار إلى ضرورة دعم الحكومة للصناعة والزراعة المحلية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (13 نيسان 2021)، إن "أحد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار هو إصلاح الدوائر المالية العامة، وهي الضرائب والجمارك والجبايات وتمويل جزء من الوفورات المالية المتحققة لصالح الطبقات الهشة"، مشدداً على "ضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية لتقليل الضرر الذي أحدثه تعديل سعر الصرف".

وأضاف أنه "من الممكن تحسين مفردات البطاقة التموينية من خلال محاربة الفساد، والحد من تبديد الأموال العراقية في صفقات فاسدة، لأن معظم مفردات التموينية هي إنتاج وطني مثل الرز والسكر والطحين والزيت ومعجون الطماطم"، لافتاً إلى أنه "بإمكان الحكومة استثمار مبادرة تعديل سعر الصرف من خلال دعم أكثر للصناعة والزراعة المحلية بعدما حصلت على ميزة تنافسية تزيد عن 23% ضد المستورد من المنتجات، وبالتالي أصبح المستورد يواجه صعوبة في منافسة المنتج المحلي".

وتابع أن "البنك الدولي اقترح على البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار كونه السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلي قياساً بدول الجوار"، مشيراً الى أن "البنك المركزي ومن خلال دراسته للسوق والوضع المعيشي وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف هي 145 ألف مناسبة، وفعلاً حققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية".

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