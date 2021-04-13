الدفاع الروسية: الولايات المتحدة والناتو يحركان قوات باتجاه حدود روسيا

2021/04/13 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ينقلان قوات لهما إلى حدود الجزء الأوروبي من روسيا ، مع التركيز على منطقتي البحر الأسود والبلطيق.

وقال شويغو في اجتماع بمدينة سيفيرومورسك شمالي البلاد يوم الثلاثاء: “الآن يتم نقل قوات أمريكية من الوحدات المتمركزة في أمريكا الشمالية عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا.



وتتحرك القوات في أوروبا باتجاه الحدود الروسية.



وتتركز القوات الرئيسية في منطقتي البحر الأسود والبلطيق.”

وأوضح الوزير أن الناتو بصدد حشد 40 ألف جندي و15 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها الطيران الاستراتيجي، بالقرب من حدود روسيا.

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