2021/04/13 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8179 اصابة بـ وباء كورونا و 5791 حالة شفاء اضافة الى وفاة 39 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ ساعتين

النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية في المثنى

منذ 3 ساعات

نتائج امتحانات التمهيدي لسادس الابتدائي لتربية الكرخ الثالثة

منذ 5 ساعات

البنك المركزي يحدد معالجات مفردات البطاقة التموينية

منذ 6 ساعات

الرافدين: تسهيلات للموظفين الموطنة رواتبهم للحصول على شقق بسماية

منذ 7 ساعات

الصحة: الأسبوع الماضي شهد تسجيل أعلى معدل إصابات

منذ 19 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 1818 إصابة بكورونا

منذ 20 ساعة

التربية تعلن المراحل التي سمح لها بالدوام الحضوري

منذ 21 ساعة

مكتب السيستاني يحدد موعد بدء شهر رمضان

منذ 21 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1108 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 22 ساعة

بالوثيقة..



تحويل الإجراء إلى عقود في بلدية الناصرية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 8179 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 8179 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).