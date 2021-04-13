دهوك تصدر عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2021/04/13 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قائممقامية محافظة دهوك قرارات جديدة لمواجهة فايروس كورونا، مع اول يوم من شهر رمضان المبارك، مضيفا انه سيتم محاسبة من يخالف القرارات الصادرة.

وجاء في كتاب صادر عن قائممقامية المحافظة، انه يمنع فتح محلات بيع المشروبات الكحولية ولا يجوز كسر الصيام في الامكنة العامة وعلى المطاعم وضع ستار على ابوابها وعدم مخالفة القرارات الصادرة.

كما وجاء في الكتاب، انه لا يجوز تقديم الطعام والشراب في الدوائر الحكومية او افتتاح الكازينوهات والمقاهي، مؤكدا، ان القرار لا يشمل الفنادق ذات الخمس نجوم او اكثر، مضيفا ان من يخالف هذه القرارات يتعرض للمحاسبة.

PUKmedia بيار اميدي

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