2021/04/13 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، عن الأسباب التي أدت الى زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ان زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية تعود الى انخفاض درجات الحرارة واعتدال الموسم، وهو ما أدى الى السيطرة على الأحمال، فضلا عن قيام الوزارة بإضافة بعض الوحدات الانتاجية التي كانت قيد الصيانة، ودخول بعض الطاقات التوليدية وارتفاع مناسيب الغاز المستورد، إضافة الى التعاون المشترك بين وزارتي الكهرباء والنفط لتوفير الوقود الذي ساهم في تشغيل بعض المحطات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم وزارة الكهرباء يكشف عن أسباب زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم وزارة الكهرباء يكشف عن أسباب زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).