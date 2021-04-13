تفجير بعبوة يستهدف رتلا للتحالف الدولي على سريع المثنى بلا إصابات أو اضرار

2021/04/13 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض رتل تابع لقوات التحالف الدولي في العراق إلى تفجير بعبوة ناسفة على سريع محافظة المثنى، وفقا لمصادر أمنية.

وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت اثناء مرور رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي خلال مروره في طريق المثنى السريع، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية ولا اضرار مادية.

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