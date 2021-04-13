الغذاء والدواء الأميركية توصي بتجميد استخدام لقاح جونسون آند جونسون

2021/04/13 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجميد استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء أن القرار جاء بناء على الحرص على المواطنين في الوقت الذي تستمر التحقيقات بشأن أي رابط محتمل بينه وبين حالات تجلط في الدم، مشيرة إلى أنها وبالاشتراك مع مراكز السيطرة على الامراض تقيمان ست حالات أصيبت بتجلطات نادرة للدم لدى مرضى تلقوا لقاح جونسون اند جونسون.

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