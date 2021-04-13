كانوا يحاولون الوصول للخليج.. إعادة 160 مهاجرا إثيوبيا من اليمن

2021/04/13 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعيد 160 إثيوبيا، تقطعت بهم السبل في اليمن، إلى بلدهم، الثلاثاء، وسط تزايد حوادث الغرق والوفاة، بينما يحاول سكان القرن الأفريقي الوصول إلى دول الخليج الثرية.

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