وزير الدفاع الايراني: انسحاب القوات الاميركية من العراق يسهم في استقرار المنطقة

2021/04/13 | 16:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي انسحاب القوات الاميركية من العراق بانه يساهم في ارساء الامن والاستقرار بالعراق والمنطقة....

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